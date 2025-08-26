“Tenemos mucho para ganar”: Francisco Argüello y el partido ante Cerro en Copa Paraguay

Cerro Porteño enfrentará a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025. El rival del Ciclón milita en la División Intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo, y actualmente pelea por la permanencia. A pesar del tenso momento, el Albirrojo sueña con el batacazo. “Con mucha expectativa, con mucha ilusión y mucha fe”, expresó Francisco Argüello al Cardinal Deportivo.

Lea más: Diego Martínez cambia: Jr. Fernández ataja en Copa Paraguay

En la víspera de la llave, el miércoles a las 18:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá, Argüello añadió que “hay buenas sensaciones”. “Como le dije a los jugadores, es el partido que todos quieren jugar. Es un partido bisagra y estamos bien de ánimo. El otro día se nos escapa el triunfo frente a Sol de América, pero hay buena sensaciones”, aseguró.

Francisco Argüello y el once que planifica

El DT, que finalizó la carrera de jugador en 2014, reveló que apostará por “los mejores” para definir la formación. “Los mejores, para mi son los mejores todos, pero con los mejores que vienen representando partido a partido. No tenemos nada que especular y tenemos mucho que ganar”, finalizó el entrenador de 45 años a ABC Cardinal.

Pastoreo FC igualó el viernes 1-1 con Sol de América por la fecha 24 y marcha noveno con 30 puntos en la División Intermedia 2025. Lejos de la zona de ascenso a la Primera División de Paraguay, el conjunto del Departamento de Caaguazú está en puestos de descenso en la tabla del promedio: con 96 puntos en 84 partidos, está décimo cuarto con 1,142.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy