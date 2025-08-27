Cerro Porteño: Los citados para el debut en Copa Paraguay 2025

Cerro Porteño enfrenta hoy a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón juega por el boleto a los octavos de final y el deseo de conquistar por primera vez el certamen nacional. Aunque la prioridad es campeonar en el torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, Diego Martínez afronta la llave con una mayoría de titulares, al menos en la lista de convocados.
El técnico argentino citó a 20 jugadores para el duelo frente al Albirrojo, que milita en la División Intermedia y que actualmente pelea por la permanencia en la categoría. Entre los elegidos no aparecen los lesionados Gustavo Velázquez, Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta. Por su lado, tampoco fueron citados Jonatan Torres, Sergio Araújo, Fabrizio Peralta y Alan Soñora.
Cerro Porteño: los 20 convocados vs. Pastoreo FC
Alexis Martín Arias
Fabricio Domínguez
Jorge Morel
Federico Carrizo
Luis Amarilla
Cecilio Domínguez
Lucas Quintana
Blas Riveros
Gabriel Aguayo
Bruno Valdez
Wilder Viera
Matías Pérez
Roberto Jr. Fernández
Freddy Silvero
Ignacio Aliseda
Nelson Eliseche
Rodrigo Gómez
Carlos Zárate
Jorge Marcelino
Amín Cristaldo