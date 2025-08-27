Fútbol

A qué hora juega Pastoreo FC vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Pastoreo FC y Cerro Porteño disputan hoy la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 09:55
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 22 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 22 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Paraguay 2025: el Ciclón enfrenta a Pastoreo FC por la Fase 3 del certamen nacional. El partido empieza a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño debuta en la Copa Paraguay frente a Pastoreo FC

Pastoreo FC vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Pastoreo FC vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Pastoreo FC vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

