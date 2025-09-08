Cerro Porteño: Juvenil promovido para el “minutaje”

El mediapunta Carlos Daniel Franco, de 17 años, fue promovido por el técnico de Cerro Porteño, Diego Martínez, al plantel superior. Su estreno en el equipo superior se daría en breve, de titular o de recambio.

Lea más: Las posiciones del Clausura 2025

El Ciclón se presentará el sábado en Juan León Mallorquín para enfrentar a General Caballero, a las 16:30. El miércoles 17 regularizará el duelo contra los nómadas, en La Nueva Olla, a las 19:00, y el sábado 20 será local frente a Ameliano, en choque fijado a las 19:00.

Después de haber liderado el torneo Clausura, los azulgranas perdieron la punta a manos de Guaraní, que tiene cuatro unidades de ventaja, con un partido más con relación a “la mitad más uno”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La semana será importante para ajustar algunas piezas para llegar bien al “finde”, aunque las prácticas se efectuarán con plantel incompleto, ya que Roberto Junior Fernández, Blas Riveros y Víctor Gustavo Velázquez se encuentran al servicio de la selección nacional y quedarán liberados recién el miércoles. A excepción del arquero, los otros atletas son titulares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La breve pausa en las actividades oficiales por las Eliminatorias permite la recuperación de Juan Manuel Iturbe, quien había sufrido una lesión fibrilar.

“Itu” es la máxima figura ofensiva azulgrana del presente. Su marca de la temporada es de 15 anotaciones en 36 partidos. En el Apertura hizo 9 goles, en el Clausura lleva 5 y en la Copa Libertadores anotó 1.

En cuanto a la Copa Paraguay, el rival del Ciclón en octavos es Sol de América. El duelo aún no fue calendarizado.