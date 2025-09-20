Jorge Achucarro: “somos eternos soldados de Cerro Porteño”

El ex atacante azulgrana inició su intervención con un agradecimiento a la afición de Cerro Porteño y a Dios. “Primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad que me toca dirigir el equipo al cual soy hincha. También agradecerle al pueblo cerrista que pidió por mí estar hoy. Gracias a Dios se dieron las cosas y estuvimos al frente del equipo. Lo más importante es que sea un triunfo gracias al nivel de juego que mostraron los jugadores. El mérito de por ahí no pasa por el entrenador. Sí, netamente por los jugadores, el mérito es de ellos”, afirmó.

Al ser consultado sobre la ausencia de Carlos Franco, Achucarro explicó su decisión táctica y la razón del buen rendimiento de los canteranos. “De por ahí muchos se preguntaron por qué Carlitos Franco no arrancó hoy. Nosotros conocemos lo que nos puede dar, pero él viene de una inactividad en su categoría. Era jugador de Badayco Maciel y él estaba lesionado. Vino de la Sub 17 directamente a la Primera, jugó 100 minutos y la recomendación fue de que Carlitos podía volver a resentir su lesión. Por las condiciones, porque le conocemos a Édgar Páez, nos decidimos por Páez. Por ahí sorprendió mucho ese cambio. Ahí está el fruto de que gracias a que le conocemos bastante bien a los canteranos”.

Finalmente, el técnico reiteró su compromiso con el club. “Como bien saben ustedes, al irse Diego Martínez nosotros nos pusimos a disposición netamente todo el cuerpo técnico de las formativas y hoy día estuvimos acá. Me acompañaron y agradecerle a todos ellos también que pusieron de su parte. Fueron dos o tres días que tuvimos para trabajar. Y como te digo, el mérito netamente de los jugadores que se pusieron las pilas. Sabíamos que no iba a ser fácil, se dio los goles en el segundo tiempo y gracias a Dios logramos el triunfo. ‘Eterno soldado’, dice Santiago Gabriel Salcedo. Y bueno, somos eternos soldados de Cerro Porteño. Nos pusimos a disposición y cuando sea necesario ayudar en lo que podemos”.

