Sol de América es el rival de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Danzarín llega al partido de hoy después de salvar la permanencia en la División Intermedia 2025 con un triunfo 3-1 sobre Encarnación FC en la última fecha. Los Azules, que eliminaron al Ciclón en las ediciones 2021 y 2024, juegan por el batacazo en el Luis Salinas de Itauguá.

“La expectativa es muy grande porque nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la Primera División. Respetamos porque es equipo con mucha jerarquía”, señaló el entrenador Ángel Martínez al Cardinal Deportivo. En el certamen nacional, los de Villa Elisa golearon 7-0 a Sportivo San Pedro en Fase 2 y superaron 1-0 a Recoleta FC en la Fase 3.

Un cambio en la formación de Sol de América

Martínez no escondió la formación y reveló que realiza un solo cambio con respecto al que superó al Albirrojo en el Luis Alfonso Giagni hace tres días. La única variante es en el arco: Matías Bordón ataja por Diego Aranda. “Dejan el cansancio de lado por la motivación y las ganas de jugar”, aseguró el técnico paraguayo en la antesala de la última llave de la serie de los 16 mejores.