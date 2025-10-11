La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a 2 de Mayo

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo por la décimo sexta ronda del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón tiene una parada complicada en Pedro Juan Caballero: esta obligado a ganar para escalar momentáneamente a la punta de la tabla de posiciones. El rival, por su lado, encadena cinco triunfos y pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Jorge Bava, quien convocó a 24 jugadores, sufrió la baja de dos titulares, pero recuperó a Juan Manuel Iturbe y también a Lucas Quintana. El atacante superó una lesión y arranca en el banco de los suplentes. Por su lado, el defensor retornó del Mundial Sub 20 Chile 2025 después de la eliminación de la selección de Paraguay en los octavos de final (0-1 vs. Noruega).

Cerro Porteño: Los cambios de Jorge Bava

Las dos ausencias clave son Jorge Morel, quien sintió molestias en la rodilla, y Cecilio Domínguez, quien en la fecha pasada fue amonestado y sumó la quinta tarjeta amarilla (debe cumplir una fecha de suspensión). Tampoco está a disposición Gustavo Veláquez, quien está al servicio de la Albirroja absoluta en la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre (regresa para el superclásico).

Por lo tanto, el entrenador realiza cambios en el once con respecto al 2-0 contra Recoleta FC, el último encuentro que disputó en Liga: Bruno Valdez ingresa por Velázquez en la zaga central; Édgar Páez reemplaza a Carlos Franco como Sub 18 y Robert Piris da Motta sustituye a Morel, ambos en el mediocampo; y en el ataque, Ignacio Aliseda entra por Domínguez.

La formación de Cerro Porteño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Gastón Giménez, Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda; Luis Amarilla y Jonatan Torres.