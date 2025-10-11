Cerro Porteño y una parada complicada ante 2 de Mayo en el norte

Cerro Porteño tiene una parada complicada hoy en el norte del país. El Ciclón enfrenta a 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: inicia a las 17:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Arbitra Blas Romero con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo: la racha y el sueño copero 2026

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero encadena cinco triunfos (6 añadiendo la Copa Paraguay) y está a 7 puntos del puntero Guaraní y a 6 unidades del rival de turno. Aunque puede aún pelear por el título de campeón, la prioridad del Gallo de Felipe Giménez es acceder a la Copa Sudamericana 2026: es octavo con 43 puntos, a 8 de Recoleta FC, el primero en zona de clasificación.

Cerro Porteño y el deseo de volver a la cima

Cerro Porteño también está en racha de victorias con las tres en el campeonato y una cuarta con la Copa Paraguay 2025. El Ciclón de Jorge Bava apunta a la conquista del certamen y está obligado a ganar para ascender parcialmente a la cima de la tabla de posiciones y cargar toda la presión a Guaraní, que el domingo visita a Sportivo Ameliano. La diferencia con el Indio es de 1 punto.

La formación de 2 de Mayo vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Sergio Sanabria, Marcelo Acosta, Ronald Cornet, Félix Llano; Henry Riquelme y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Cerro Porteño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Gastón Giménez, Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda; Luis Amarilla y Jonatan Torres.