Cerro Porteño y una parada complicada ante 2 de Mayo en el norte

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gallo y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de nuestro país, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Arbitra Blas Romero con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

11 de octubre de 2025 - 12:25
Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño tiene una parada complicada hoy en el norte del país. El Ciclón enfrenta a 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: inicia a las 17:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Arbitra Blas Romero con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo: la racha y el sueño copero 2026

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero encadena cinco triunfos (6 añadiendo la Copa Paraguay) y está a 7 puntos del puntero Guaraní y a 6 unidades del rival de turno. Aunque puede aún pelear por el título de campeón, la prioridad del Gallo de Felipe Giménez es acceder a la Copa Sudamericana 2026: es octavo con 43 puntos, a 8 de Recoleta FC, el primero en zona de clasificación.

Los futbolistas de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Cerro Porteño y el deseo de volver a la cima

Cerro Porteño también está en racha de victorias con las tres en el campeonato y una cuarta con la Copa Paraguay 2025. El Ciclón de Jorge Bava apunta a la conquista del certamen y está obligado a ganar para ascender parcialmente a la cima de la tabla de posiciones y cargar toda la presión a Guaraní, que el domingo visita a Sportivo Ameliano. La diferencia con el Indio es de 1 punto.

Jorge Morel, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido contra Recoleta FC por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
La formación de 2 de Mayo vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Miguel Barreto, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Sergio Sanabria, Marcelo Acosta, Ronald Cornet, Félix Llano; Henry Riquelme y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Cerro Porteño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Gastón Giménez, Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

