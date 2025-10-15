Jorge Bava se refirió al estado de Juan Manuel Iturbe de cara al clásico

El técnico uruguayo se mostró satisfecho y confiado con la situación del atacante: “Juan Manuel está muy bien, creo que nos dejó a todos ya tranquilos por los minutos que tuvo el otro día. Fue como para romper el hielo de esa inactividad de la que venía. Estábamos seguros de que venía trabajando de muy buena manera, pero siempre es bueno jugar, sumar minutos. Los culminó y los culminó muy bien, sin dolor, sin alteraciones. En lo físico creo que tuvo muy buenos niveles y eso nos deja tranquilo”, aseguró Bava.

El atacante volvió a sumar minutos de juego tras superar una lesión fibrilar en el muslo que lo había alejado de las convocatorias durante 48 días. Su reaparición tuvo lugar en el encuentro anterior del torneo, durante el empate contra Sportivo 2 de Mayo disputado en Pedro Juan Caballero, partido en el que ingresó al campo en el minuto 67 en reemplazo de Ignacio Aliseda.

A pesar de la prolongada ausencia por lesión, el “Prócer” sigue siendo considerado una de las principales cartas ofensivas de Cerro Porteño, ahora bajo la dirección técnica del entrenador charrúa. Actualmente, el jugador acumula cinco goles en el Torneo Clausura, una cifra que lo coloca a solo una anotación de alcanzar al máximo artillero de la competencia, Elvio Vera, del Sportivo Ameliano.

Cerro Porteño deposita su confianza en la disponibilidad de Juan Manuel Iturbe para potenciar su poder de ataque en uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada, en su lucha por quedarse con el título. La favorable evolución física del delantero, sumada a su aporte goleador, lo convierte en una de las principales armas ofensivas con las que el Ciclón afrontará el duelo contra su tradicional rival, Olimpia.

