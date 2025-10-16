Cerro Porteño: Bava apuesta a la experiencia

La cuarta y última gran fiesta de nuestro fútbol de la temporada, animada por Cerro Porteño y Olimpia, el domingo, tendrá como escenario La Nueva Olla y empezará a las 17:30.

Lea más: Juan Gabriel, el árbitro del clásico

Por ser un partido especial, el entrenador Jorge Rodrigo Bava no recurrirá al sub 18, al menos de entrada. Es más, el conjunto que prepara tiene el elevado promedio de 30,3 años, siendo Matías Pérez (Daddy Yankee) el más joven, con 26, mientras que Víctor Gustavo Velázquez (Kururu) es el más longevo, con 34 primaveras.

En la práctica táctica de este viernes, a efectuarse en Barrio Obrero, será confirmado el elenco, que básicamente está compuesto por: Alexis Martín Arias (33); Gustavo Velázquez (34), Bruno Valdez (33), Matías Pérez (26) y Blas Riveros (27); Fabricio Domínguez (27), Robert Piris da Motta (31), Gastón Giménez (34) y Cecilio Domínguez (31); Luis Amarilla (30) y Jonatan Torres (28).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de estar concentrados en el duelo, los azulgranas seguirán con detenimiento el choque de sabatino entre Guaraní y Recoleta, en La Arboleda, a las 20:00. El Ciclón espera que el Canario frene al Cacique, que marcha al frente del Clausura, con un punto de ventaja sobre “la mitad más uno”.