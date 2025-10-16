Juan Gabriel Benítez, el árbitro del superclásico Cerro vs. Olimpia

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó al juez del último superclásico de la temporada. Juan Gabriel Benítez, por cuarta vez consecutiva en La Nueva Olla, dirige Cerro Porteño vs. Olimpia. El partido más importante del país es el domingo 19 de octubre, a las 17:30, hora de Paraguay, por la fecha 17 del torneo Clausura 2025.

Benítez dirige el choque entre el Ciclón y el Decano por séptima vez en la historia: 3 empates, 2 triunfos del Franjeado y 1 victoria del Azulgrana, los números del árbitro internacional FIFA de 42 años. El nacido el 23 de octubre de 1982 será asistido por Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, líneas 1 y 2 respectivamente; Alipio Colmán, cuarto; y Derlis López en el VAR.