Cerro Porteño

Cerro Porteño: Los citados para el superclásico vs. Olimpia

Cerro Porteño convocó a 24 jugadores para el superclásico vs. Olimpia en La Nueva Olla. La principal ausencia es Federico Carrizo.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 10:52
Jorge Morel, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido contra Recoleta FC por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Jorge Morel, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido contra Recoleta FC por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.FErnando Romero

Cerro Porteño enfrenta hoy a Olimpia por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En el último superclásico de la temporada, el Ciclón está obligado a ganar en La Nueva Olla para recortar la desventaja de 4 puntos con el líder Guaraní y volver a depender de sí para conquistar el título de campeón.

Lea más: A qué hora juega Cerro Porteño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Jorge Bava, quien debuta en el partido más importante del país al frente del Azulgrana, convocó a 24 jugadores. El DT recuperó a tres titulares, pero sufrió la baja de un experimentado: Federico Carrizo. El autor del penal a lo ‘Panenka’ en el duelo anterior en Ciudad del Este quedó fuera de la nómina. Por su lado, retornan Gustavo Velázquez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez.

Cerro Porteño: Los convocados vs. Olimpia

Los convocados de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Olimpia.
Los convocados de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Olimpia.