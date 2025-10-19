Cerro Porteño: Los citados para el superclásico vs. Olimpia

Cerro Porteño enfrenta hoy a Olimpia por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. En el último superclásico de la temporada, el Ciclón está obligado a ganar en La Nueva Olla para recortar la desventaja de 4 puntos con el líder Guaraní y volver a depender de sí para conquistar el título de campeón.

Jorge Bava, quien debuta en el partido más importante del país al frente del Azulgrana, convocó a 24 jugadores. El DT recuperó a tres titulares, pero sufrió la baja de un experimentado: Federico Carrizo. El autor del penal a lo ‘Panenka’ en el duelo anterior en Ciudad del Este quedó fuera de la nómina. Por su lado, retornan Gustavo Velázquez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez.

Cerro Porteño: Los convocados vs. Olimpia