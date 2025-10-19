A qué hora juega Cerro Porteño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy el último superclásico del año: el Ciclón y el Decano juegan a las 17:30, hora de Paraguay, por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En La Nueva Olla de Asunción dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Lea más: Cerro Porteño vs. Olimpia, el último superclásico de la temporada 2025
Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 17:30 horas
Argentina: 17:30 horas
Brasil: 17:30 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 17:30 horas
Chile: 17:30 horas
Ecuador: 15:30 horas
Colombia: 15:30 horas
Perú: 15:30 horas
Venezuela: 16:30 horas
Bolivia: 16:30 horas
El Salvador: 14:30 horas
México: 14:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 15:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 22:30 horas
Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.
Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay