Superclásico

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 10:35
Los jugadores de Cerro Porteño y Olimpia forman en la antesala del superclásico del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño y Olimpia forman en la antesala del superclásico del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Juan Pablo Pino

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy el último superclásico del año: el Ciclón y el Decano juegan a las 17:30, hora de Paraguay, por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En La Nueva Olla de Asunción dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

