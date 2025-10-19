Jorge Bava: “La amargura de no poder haber ganado”

El conductor charrúa manifestó la intención de ganar del plantel para cumplir con el primero de los dos objetivos. “Son partidos que el plantel lo quiere ganar, uno los quiere ganar, la gente los quiere ganar para disfrutar, pero no se pudo. Ahora queda el objetivo del campeonato por delante. Siempre que estás en un equipo grande tenés dos objetivos: ganar los clásicos y ganar el campeonato. Hoy no se pudo ganar, y queda por delante la meta de ganar el campeonato, que está intacta”.

Lea más: Cerro Porteño 1-Olimpia 1: Clásico de infarto

El ex-portero aseguró que al equipo azulgrana le costó el arranque del partido, en el que a su parecer recibieron un gol inocente. “Creo que nos costó el arranque, nos costó entrar en el partido. Recibimos un gol muy inocente, con una desatención, que es algo que sabíamos que era virtud de ellos. Después, el equipo creo que se encontró, levantó, y generamos situaciones. Siempre jugamos en campo rival, y empezamos a encontrar profundidad, llegadas al arco, centros, remates, atajadas del arquero, que era lo que queríamos proponer al arranque y no pudimos. Creo que en ese sentido sí nos costó el inicio, pero después nos acomodamos bastante bien”.