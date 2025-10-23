Recalde lanza su candidatura para la presidencia de Cerro Porteño

Dentro de este contexto electoral, el Licenciado Rubén Recalde presentó oficialmente su candidatura durante un concurrido encuentro que se llevó a cabo el miércoles por la noche. El líder del movimiento Mundo Cerro dejó en claro cuál será el eje de su gestión y se mostró visiblemente emocionado por la masiva concurrencia.

Emocionado por el apoyo, Recalde expresó su sentir ante los más de mil personas: “Es algo indescriptible. Verdaderamente, ni yo entiendo esta sensación. Gracias a todos, gracias a la mitad más uno del país. ¡Qué pueblo, qué pueblo!. Indescriptible, sin palabras”.

Continuó destacando el significado del acto como una solicitud de cambio por parte de los hinchas azulgranas: “Y el pueblo cerrista se manifiesta. Esto es pedir el cambio. Y creo que sienten que Mundo Cerro puede darles eso y esto me hace sentir que de hoy en más el éxito va a acompañar siempre a Mundo Cerro en este nuevo rumbo que quiere presentar”.

Recalde aprovechó el evento para llamar a la madurez política y la unidad, enfatizando el lema de su movimiento: “Ojalá que haya más movimientos y que cada uno muestre su fuerza para que nos podamos sentar en una mesa y debatir cuál es el mejor de los modelos. Coincidir. Esta noche se van a dar cuenta que Mundo Cerro busca la unidad porque entendemos que ese es el camino. Todo junto, unido. Ese es el tema, ese es el lema”.

Finalmente, el candidato de Mundo Cerro adelantó uno de los pilares de su modelo de gestión deportiva, enfocado en la identidad y la coherencia: “Nosotros siempre pregonamos, y vuelvo a repetir, tenemos que ser coherentes siempre en todo lo que decimos. Soñamos con tener un consejo deportivo que represente a Cerro Porteño, a lo que es el sentido de pertenencia. Eso lo decimos siempre. Va a haber también una gerencia deportiva.”

Recalde también oficializó a sus tres candidatos a miembros titulares de la Comisión Directiva por el Movimiento Mundo Cerro: Darío Delgado, Rodrigo Scappini y Ariel Meza.

Con la postulación del Licenciado Recalde, ya suman dos los candidatos que han oficializado formalmente su chapa presidencial. El primero en hacerlo había sido, el miércoles por la mañana, Blas Reguera, en representación del Movimiento Cerro Primero. Todo indica que Carlos Rejala se convertirá en el tercer postulante con el aval del Movimiento Sumar, configurando así una carrera electoral de tres listas."