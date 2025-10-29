El análisis de la mano de Gastón Giménez que Nacional protestó penal

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó hoy el análisis arbitral de todas las polémicas de la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El departamento liderado por Éber Aquino señaló que todas las decisiones de David Ojeda en el triunfo 2-1 de Cerro Porteño sobre Nacional fueron correctas.

El clásico de Barrio Obrero tuvo acciones controvertidas como la mano de Gastón Giménez que el Tricolor protestó penal. En principio, Ojeda sancionó la pena máxima, pero fue llamado por el VAR para revisar la jugada y luego de la revisión, cambió la decisión. El propio juez, ante el reclamo airado de los jugadores locales, mostró que el brazo derecho estaba pegado al cuerpo.

“La mano estaba en una posición natural”

“En las imágenes de revisión se aprecia que si bien el balón impactó en la mano, esta se encontraba en una posición natural por la que el árbitro decidió correctamente anular su decisión inicial de penal y reanudar con balón a tierra”, explicó la Comisión de Árbitros en un vídeo publicado por APF TV a través del canal del Youtube.