Luis Ortega es el candidato a vice presidente de Blas Reguera

Blas Reguera reveló al candidato a vicepresidente del Movimiento Cerro Primero para las elecciones de Cerro Porteño en enero de 2026. “¡Una gran historia se construye en equipo! Hoy Lucho Ortega se une a Cerro Primero para dejar todo en la cancha y seguir haciendo historia, con trabajo, pasión y corazón azulgrana”, anunció el ex dirigente del Ciclón en redes sociales.

Lea más: Alerta Cerro: Blas Riveros fue convocado para la Fecha FIFA

Ortega, empresario y piloto de automovilismo, trabajará con Reguera para llegar a la directiva del club, que este año culmina la extensa etapa de Juan José Zapag, quien asumió en 2009 (de 2019 a 2022, fue vicepresidente con el hermano Raúl Zapag en la presidencia). La puja será contra Rubén Recalde, Carlos Rejala y Luis Rojas, los otros aspirantes a la dirigencia.

Blas Reguera anunció a Luis Ortega