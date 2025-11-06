Selección Paraguaya
06 de noviembre de 2025 - 13:52

Alerta Cerro: Blas Riveros fue convocado para la Fecha FIFA

Blas Riveros, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón ante Alcides Benítez, futbolista de Guaraní, en un partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.GUSTAVO MACHADO

Blas Riveros fue convocado por Gustavo Alfaro para la última Fecha FIFA de la temporada. El lateral izquierdo es el tercer jugador de Cerro Porteño en la nómina de la selección de Paraguay para enfrentar a Estados Unidos y México.

Por ABC Color

Blas Riveros fue convocado a la selección paraguaya para la última ventana internacional del año: ante Estados Unidos el sábado 15 de noviembre (19:00, hora de Paraguay) y frente a México el martes 18 (22:30). El lateral izquierdo es el tercero jugador de Cerro Porteño citado por Gustavo Alfaro después del arquero Roberto Jr. Fernández y el zaguero Gustavo Velázquez.

Riveros, pieza clave en el Ciclón de Barrio Obrero, regresa a la Albirroja después de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El defensor fue llamado por la suspensión de Junior Alonso en el empate sin goles con Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción (05/09) e integró el banco de suplentes en la victoria 1-0 sobre Perú en el Nacional de Lima (10/09).