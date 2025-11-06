Alerta Cerro: Blas Riveros fue convocado para la Fecha FIFA

Blas Riveros fue convocado a la selección paraguaya para la última ventana internacional del año: ante Estados Unidos el sábado 15 de noviembre (19:00, hora de Paraguay) y frente a México el martes 18 (22:30). El lateral izquierdo es el tercero jugador de Cerro Porteño citado por Gustavo Alfaro después del arquero Roberto Jr. Fernández y el zaguero Gustavo Velázquez.

Riveros, pieza clave en el Ciclón de Barrio Obrero, regresa a la Albirroja después de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El defensor fue llamado por la suspensión de Junior Alonso en el empate sin goles con Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción (05/09) e integró el banco de suplentes en la victoria 1-0 sobre Perú en el Nacional de Lima (10/09).