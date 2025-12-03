Un pleito tributario favorable en España y que involucró a Sergio Díaz

El departamento jurídico de Cerro Porteño, en colaboración con abogados externos, logró destrabar un pleito judicial en España, donde la Dependencia Central Tributaria (DCTA) abrió una investigación relacionada al pago de impuestos de no residentes por la transferencia de Sergio Díaz al Real Madrid (2016).

En noviembre de 2020, la Agencia Estatal Tributaria inició el procedimiento como a otros tantos clubes extranjeros que transfirieron futbolistas a clubes españoles pretendiendo el cobro del impuesto sobre una supuesta plusvalía generada en aquel territorio. Respaldado en una validación del Tribunal Supremo, después de las transferencias de James del Mónaco y de Neymar del Santos, el 8 de abril de 2022 aquella dependencia dictó un acuerdo de liquidación en el que determinaba que Cerro mantenía una deuda impositiva de 956.186,51 de euros, exigiendo pago con recargos de 1.147.423,81 de la misma moneda.

Después, el departamento jurídico del club tomó intervención el 11 de mayo de 2023, interponiendo un reclamo administrativo ante el Tribunal Económico Central de Madrid, solicitando la nulidad de todo el procedimiento administrativo con argumentos de fondo y de forma que cuestionaban el procedimiento llevado a cabo por la DCTA, proceso que no había sido resuelto y que habilitó a Cerro Porteño para recurrir en Sede Judicial ante la Audiencia Nacional.

Así, luego de más de dos años de presentado el recurso, el Tribunal Económico Central emitió una resolución haciendo lugar al pedido de nulidad interpuesto por los abogados; el cual supone, básicamente, que el procedimiento judicial queda sin objeto, y queda anulada la deuda tributaria líquida, sin que se dicte sentencia en la Audiencia Nacional. Este procedimiento logró evitar la persecución penal de este asunto, tales como casos emblemáticos (Messi, Cristiano, Shakira, Ancelotti, entre otros).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recientemente, el 4 de setiembre de 2025, la Agencia Tributaria Española ha remitido una notificación al Club comunicando el cierre y la anulación de todos los procedimientos, sin deuda líquida exigible.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El logro es un hecho sin precedentes atendiendo que, todos los clubes que fueron investigados en ese concepto, les fueron desfavorables y con onerosas condenas.