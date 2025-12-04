Juan Manuel Iturbe, la carta de gol asegurada hasta el 2027

Inicialmente, en plena competencia del torneo Clausura 2025, la directiva del “Ciclón” había acordado extender el vínculo del atacante solo hasta finales de 2026, ya que su contrato original vencía al cierre de la actual temporada. Sin embargo, se logró una extensión por otro año más, por lo que el máximo artillero del año seguirá vistiendo la camiseta azulgrana hasta el 2027.

La institución de Barrio Obrero confirmó la noticia con un mensaje lleno de entusiasmo: “¡Renueva con el Ciclón! Juan Iturbe, Canterano, actual Campeón y Goleador del 2025, renovó su contrato hasta 2027 y continúa en el Barrio ¡Vamos por más, Itu!”.

¡Renueva con el Ciclón! ✍️🌪️



Juan Iturbe, Canterano, actual Campeón y Goleador del 2025, renovó su contrato hasta 2027 y continúa en el Barrio 🏟️🔵🔴



¡Vamos por más, Itu! 💪 pic.twitter.com/N8wZuqOhuM — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 4, 2025

El “Prócer” había retornado a Barrio Obrero tras una larga militancia en el exterior en la temporada 2024. Su rendimiento fue en ascenso desde su vuelta, contribuyendo inicialmente con cuatro goles y tres asistencias en 40 apariciones durante su primera temporada.

Su segundo año con la camiseta azulgrana fue aún más determinante. Iturbe incrementó significativamente sus números ofensivos, alcanzando 17 goles y una asistencia en 43 partidos entre los torneos Apertura y Clausura y la Copa Libertadores. Con 16 tantos anotados únicamente en el torneo doméstico, se erigió como el máximo goleador de la temporada en los “Premios de Primera” de la APF, consolidándose como una pieza clave en el esquema del Ciclón.

