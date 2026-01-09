Cerro Porteño: El campeón va por más

El atacante Pabo Vegetti es un expreso pedido del entrenador de Cerro Porteño, el uruguayo Jorge Bava.

El vigente campeón paraguayo acercó la propuesta al atleta, quien quedó en contestar en breve.

El artillero, que en 2025 marcó 27 goles en 65 partidos, tiene contrato con el club cruzmaltino de Río de Janeiro hasta diciembre próximo, por lo que su desvinculación no será para nada sencilla.

Para el Ciclón, la contratación de un jugador del Brasileirão, una de las mayores competencias del mundo, significaría un golpe importante de mercado. Pese a su edad algo avanzada, el atacante se encuentra en plena vigencia.

“Lo de centrodelantero es una posición que creemos oportuno reforzar, dadas las bajas ya sabidas de Sergio (Araújo) y de Totín (Luis Amarilla). Es una de las posiciones que estamos buscando”, expresó entre otras cosas ayer el conductor azulgrana en Minga Guazú, donde se realiza la fase más dura de la preparación.

En cuanto al colombiano Mosquera, a quien dirigió en Independiente Santa Fe, el estratega charrúa indicó que fue uno de los mejores jugadores de la Liga del 2025 en su puesto y que al abrirse una brecha, lo pudieron incorporar.

“Las piezas que siguen tienen que ir acordes a lo que estamos armando. En eso estamos trabajando, no es fácil, porque el mercado recién comienza, hay mucho movimiento”, significó el entrenador.

La despedida de suelo altoparanaense será mañana, luego del amistoso matinal contra el 3 de Febrero de Ciudad del Este, en el CIDE. El viaje a Uruguay para la Serie Río de la Plata está previsto para el lunes.