El “Pirata”, Pablo Vegetti llegó al país para sumarse a Cerro Porteño

Apenas pisó suelo guaraní, el atacante fue rodeado por los medios de prensa, ante quienes compartió sus primeras sensaciones como futbolista azulgrana. Sin ocultar su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera, el “Pirata” afirmó: “Con gran expectativa, con muchas ganas de estar acá. Trabajo, sacrificio y tratar de cumplir los objetivos con el club”.

Consciente de la magnitud de la institución a la que llega, Vegetti no escatimó en elogios para el club de Barrio Obrero y subrayó su compromiso con la exigencia que rodea a la entidad azulgrana. “Un club muy grande de América, que exige ganar todo el tiempo. Me gustan los desafíos, por eso hoy estoy acá, ya tengo ganas de ponerme a disposición del entrenador, de estar con mis compañeros y poder ayudar desde el lugar que me toque”, manifestó con determinación.

El delantero, que viene de brillar en una de las ligas más competitivas del mundo, comparó la presión que sentirá en Paraguay con la vivida recientemente en su club anterior. “Vestir la camiseta de este club exige mucho, como el club en el que estaba antes que era Vasco da Gama, que exige todo el tiempo, así que uno está acostumbrado a eso, más cuando contratan a un delantero, la exigencia ya existe desde el día uno, así que lo tomo con mucha tranquilidad”, explicó ante los cronistas presentes.

La gran incógnita entre los hinchas es si el goleador podrá tener minutos en el trascendental duelo del próximo sábado frente a Libertad, en el debut en el torneo Apertura 2026. Al ser consultado sobre su condición física y si está listo para que Jorge Bava lo utilice de inmediato, Vegetti fue breve y dejó la decisión en manos del cuerpo técnico al responder: “depende del entrenador”.

El optimismo del pueblo cerrista tiene fundamentos sólidos en las estadísticas. Los números que respaldan al delantero nacido en Santo Domingo son sencillamente superlativos. Durante el pasado año 2025, demostró una regularidad física asombrosa al participar en 65 encuentros oficiales, logrando una cosecha de 27 goles. Esta productividad no fue un hecho aislado, ya que venía de marcar 24 tantos en 2024 y otros 10 en su semestre de llegada en 2023.

Su ciclo en el Vasco da Gama se cierra con una estadística de 60 goles en 143 partidos, habiendo sido el pilar fundamental para la permanencia del equipo carioca en su momento y consagrándose como el máximo goleador de todo Brasil en la pasada campaña. Ahora, su objetivo será trasladar ese poderío ofensivo a las redes del fútbol paraguayo.