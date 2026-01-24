La administración Zapag destinó casi 10 millones de dólares en fichajes

El foco principal de la atención financiera recayó sobre la figura de Francisco “Xico” da Costa. La ficha del delantero brasileño representó el desembolso más significativo del periodo, con una cifra que alcanzó los 2.050.000 dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los presentes fue la brevedad de su ciclo en la institución, ya que su transferencia al Cruzeiro de Belo Horizonte se concretó en menos de un año, marcando una de las operaciones más vertiginosas y comentadas de la gestión actual.

El documento oficial expone una serie de inversiones de siete cifras que sirvieron para apuntalar la estructura del equipo profesional. Entre los movimientos más destacados aparecen la compra de los derechos de Jorge Morel por 1.760.000 dólares y la adquisición de Matías Pérez, valuada en 1.500.000 dólares. La lista de desembolsos millonarios se extiende con los fichajes de Jonatan Torres por 1.300.000 dólares, Víctor Gustavo Velázquez por 1.200.000 dólares y la incorporación definitiva de Robert Piris da Motta, cerrada en un millón de dólares.

Incluso en las operaciones de menor cuantía, el balance arroja datos que permiten analizar el diseño táctico del club. En este rubro figuran contrataciones como las de Derlis Rodríguez por 220.000 dólares y Enzo Céspedes por 120.000 dólares. No obstante, el caso de Blas Riveros despertó un interés especial entre los asociados; su transferencia, tasada en 500.000 dólares, fue descrita como una cifra sorprendente dentro de la lógica del mercado para su posición específica que escasea, y por sobre todo, el gran rendimiento que terminó teniendo el lateral, generando un matiz diferenciado en el informe.