El golazo de Mauricio de Carvalho, destacado por los hinchas de Cerro Porteño

Portando el dorsal número 10, en la espalda, el atacante dio una cátedra de recursos técnicos dentro del área. La jugada nació de un lateral donde, tras un pivoteo de Fredy Noguera, el joven delantero utilizó su físico para aguantar la marca, durmió el balón con el muslo y, sin dejar que tocara el césped, ensayó una tijera acrobática que dejó sin opciones al portero rival.

Tras el encuentro, el jugador volcó su sentimiento en redes sociales para dejar claro su compromiso con la institución, destacando que lo dieron todo hasta el final con el “ADN azulgrana”. “Primer gol con reserva, por más que el resultado no se haya dado lo dimos todo hasta el final, ADN azulgrana”, posteó en su cuenta de instagram.

Aunque su nombre ya es habitual en las planillas del torneo Apertura 2026, el joven ofensivo cerrista vive una situación particular. Actualmente cuenta con presencia en el banco de suplentes, habiendo sido convocado en las victorias ante Sportivo San Lorenzo y Sportivo Luqueño, pero todavía arrastra la deuda del debut oficial en la máxima categoría en lo que va de este año.

Bajo el ojo del entrenador Jorge Bava, el futbolista ya demostró sus credenciales durante la pretemporada en Uruguay. En aquel viaje fue el punto más alto del equipo en el amistoso ante Huracán de Argentina, ya que a pesar del abultado resultado en contra, De Carvalho se alzó como el único elemento capaz de romper líneas y generar peligro real frente al arco contrario.

Su ascenso no es casualidad. Con 18 años, ya cuenta con experiencia internacional tras haber disputado el Mundial Sub 17 Qatar 2025 con la Selección Paraguaya. Además, ya sabe lo que es pisar el césped de La Nueva Olla con el equipo principal, dado que tuvo una breve aparición en 2025 durante el triunfo ante Recoleta FC, en el duelo por la decimoquinta ronda del torneo Clausura del año pasado, ingresando en el minuto 87, ya en ese entonces con Jorge Bava en el banco.