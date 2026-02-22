Jorge Bava: “El objetivo final es salir campeón, yo apunto a ganar todo”

Pese al resultado adverso ante el tradicional rival, Bava se mostró firme respecto a su capacidad para revertir el momento actual del equipo. “Yo estoy tranquilo; o sea, preocupado en el sentido y ocupado, mejor dicho, en ganar, en salir de esta situación adversa de los últimos partidos. El título ya fue, ya quedó atrás; vamos por el siguiente y el siguiente todavía está latente. Y bueno, en el camino tenés turbulencias, hay que aferrarse al cinturón, seguir adelante y, bueno, vamos a ver cuando termine esto, que es donde ahí valen las cosas”.

El entrenador charrúa apeló a su experiencia en el fútbol para poner en contexto la racha negativa que atraviesa el “Ciclón”, recordando que la institución ya ha sabido resurgir en el pasado reciente: “Nadie me ha regalado nada, nunca se me hicieron fáciles las cosas y muchas veces pasé por situaciones adversas: más cortas, más largas, más regulares, mejores, peores. Y bueno, por suerte la calma, el trabajo, la dedicación y tener los pies sobre la tierra me han hecho terminar varias veces de muy buena manera, que es lo que todos queremos. Hay un club también que no es la primera vez que ha pasado situaciones adversas y ha terminado de muy buena manera; el año pasado, para muestra un botón: el año pasado estábamos en una situación adversa y se terminó de la mejor manera”.

Para el conductor azulgrana, la pérdida del invicto no significa renunciar a las aspiraciones de gloria, remarcando que la lucha por el campeonato sigue vigente: “Que queremos ganar de punta a punta, ni qué hablar, ni qué hablar. Bueno, a veces no se da, pero bueno, ya el camino invicto no podemos ver, pero campeones podemos ser y nos aferramos a eso. Eso no tenemos duda: vamos a pelear el campeonato y esto es parte del camino. A veces hay espinas en el camino y, bueno, hay que pincharse, sobrellevarlas, ser autocríticos, aceptar la derrota, aceptar las críticas y, bueno, seguir trabajando. Esto termina cuando termina; es muy fácil”.

Finalmente, Jorge Bava aclaró los términos de su compromiso con el club y confirmó que, a pesar de los rumores externos, la comunicación con la dirigencia de Barrio Obrero se mantiene intacta. “Yo vine con un contrato hasta diciembre. El objetivo para mí está al final; yo trabajo buscando el objetivo final que es salir campeón. Salir campeón de la Libertadores, estar en Montevideo en diciembre, salir campeón del Clausura como salimos, se nos hizo esquivo la Copa Paraguay, ganar el Apertura, ganar... Yo apunto a ganar todo, yo apunto a ganar todo. No me distraigo de cosas que pueden pasar. Hasta el día de hoy tenemos un apoyo del día a día con la dirigencia. Después sí, sabemos lo de la inhibición y, bueno, si se puede resolver, buenísimo”.

