08 de marzo de 2026 - 17:55

Jorge Bava y el contraste entre una etapa y otra en el triunfo ante Guaraní

El entrenador uruguayo Jorge Bava dirigiendo al equipo de Cerro Porteño en el duelo en el que el "Ciclón" de impuso ante Guaraní en Itauguá.
Luego de la victoria clave de Cerro Porteño frente a Guaraní en Itauguá, el conjunto azulgrana logró recortar distancias y ponerse a solo tres unidades de la cima del Apertura 2026. El estratega del “Ciclón”, Jorge Bava, compareció ante los medios para desglosar un triunfo que calificó como fundamental por la forma en que su equipo interpretó los momentos del juego.

Por ABC Color

Para el uruguayo, la inteligencia táctica de Cerro Porteño fue determinante, especialmente al evitar riesgos innecesarios en la salida que en encuentros anteriores habían costado caro. “Fue un partido muy friccionado y parejo. Ellos tienen mucha intensidad y teníamos que equiparar esa fase del juego para poder prevalecer después en el fútbol; no podíamos aflojar. Creo que estuvimos bien en el primer tiempo, con un juego muy práctico y serio, sobre todo en defensa, donde los despejes eran efectivos y no nos ponían en jaque. En otros partidos, por ese afán de ser protagonistas, jugábamos en corto en zonas de mucha densidad de gente y eso nos terminaba perjudicando. Creo que fuimos mucho más decididos en ese sentido, mucho más prácticos”.

En el complemento, el desarrollo del partido cambió tras la apertura del marcador. Según el análisis del DT uruguayo, la capacidad de su plantel para “pegar primero” fue la llave que permitió gestionar el asedio del Aborigen. “El partido se fue abriendo y, después de nuestro gol ellos se nos vinieron encima y fueron mucho más directos. Empezaron a crear juego, pero también se abrieron espacios que antes no existían. Hoy pudimos pegar primero y eso es importante; generamos espacios que pudimos haber aprovechado antes con varias contras, pero no se dio. Esto marca que son partidos luchados donde tenemos que dar batalla en todo momento. Después, creo que prevalece la calidad de los jugadores: sabemos que cuando tenemos la pelota, hacemos daño. Estoy muy contento con el despliegue, el esfuerzo y la seriedad con la que el equipo encaró este compromiso”.