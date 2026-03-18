El once de Cerro Porteño, con “Gatito” en el arco, para medirse con Rubio Ñu en La Arboleda

La variante más llamativa es el retorno de Roberto Júnior Fernández en la portería. El “Gatito” tendrá su debut oficial en la temporada actual, cortando una inactividad que se arrastraba en el club desde el 3 de mayo de 2025, tras aquel superclásico ante Olimpia. La vuelta del experimentado portero permite, además, una gestión del reglamento: al ocupar el arco con un nacional, el DT libera un cupo de extranjero para fortalecer el bloque ofensivo.

Esta ingeniería reglamentaria le permite a Bava lanzar toda su artillería internacional al campo, habilitando la presencia simultánea al volante creativo Mateo Klimowicz, al extremo Harold Santiago Mosquera y al centrodelantero Pablo Vegetti en el ataque. En la línea defensiva, la novedad será el carril derecho, donde Fabricio Domínguez asumirá el rol de lateral con la misión de proyectarse con peligro sin descuidar el repliegue.

El “Ciclón” también recupera jerarquía en la retaguardia con el regreso de Gustavo Velázquez. El referente azulgrana retoma su lugar en la zaga tras superar una lesión, aportando la voz de mando necesaria para este compromiso, tomando el lugar de Matías Pérez, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. En el mediocampo aparecen Gastón Giménez y Wilder Viera, quienes ingresan por Jorge Morel y Fabrizio Peralta respectivamente.

De no mediar imprevistos, la formación inicial de Cerro Porteño para visitar al conjunto albiverde será con: Roberto Júnior Fernández; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Marcelo Chaparro; César Bobadilla, Gastón Giménez y Wilder Viera; Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti y Harold Santiago Mosquera.