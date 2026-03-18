Cerro Porteño y la obligación de ganar luego del triunfo de Olimpia

Cerro Porteño enfrenta hoy a Rubio Ñu por la última fecha de la primera rueda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Albiverde y el Ciclón juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu y el deseo de volver al triunfo

Rubio Ñu quiere cortar la mala racha en el campeonato. El Albiverde de Gustavo Morínigo suma dos derrotas consecutivas: 1-0 de local ante 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y 1-0 de visitante contra Nacional. Las dos caídas finalizaron con la seguidilla de tres victorias al hilo. En consecuencia, los ñuenses ocupan el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos.

Cerro Porteño y la obligación de ganar

Cerro Porteño está obligado a triunfar en el día después del 1-0 de Olimpia sobre Sportivo Luqueño. El Ciclón de Jorge Bava quedó a 7 puntos del Decano y necesita ganar para recortar nuevamente la diferencia al cierre de la ronda inicial y continuar firme en la pelea por defender el título de campeón. El Azulgrana también busca encadenar la quinta victoria consecutiva en la competencia.

La formación de Rubio Ñu vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Franco Fragueda; Rodi Ferreira, Lucas Gómez, Jorge González, Rodrigo Alborno; Mauricio Roldán, Rodrigo Rojas, Fernando Martínez, Ángel Cardozo Lucena, Carlos Giménez; William Mendieta.

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La formación de Cerro Porteño vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Roberto Jr. Fernández; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Harold Mosquera, César Bobadilla, Gastón Giménez, Wilder Viera; Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti.