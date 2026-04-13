Cerro Porteño-Junior: Auténtica Olla a presión

El debut internacional del año del Ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño, fue con derrota contra Sporting Cristal en Perú por 1-0, en un partido en el que se hizo expulsar Cecilio Domínguez, dejando en inferioridad numérica al equipo que venía sosteniendo el empate.

Lea más: Cerro Porteño, con nueve bajas

“Soy entrenador, no mago”, expresó el argentino Ariel Holan luego del empate sin goles contra Nacional, en el que su equipo tuvo la ventaja numérica de dos jugadores en el campo que no la supo aprovechar.

El estratega argentino mencionó que tiene poco tiempo de trabajo y que los partidos seguidos generan un desgaste en el plantel que de por sí no cuenta con una base física sólida.

El vigente campeón paraguayo tiene un tendal de lesionados. La nómina de bajas la componen: Sergio Araújo, Blas Riveros, Gastón Giménez, Fabricio Domínguez, Harold Santiago Mosquera, Luis Amarilla, Alan Soñora, Juan Manuel Iturbe, Gabriel Aguayo, Ignacio Aliseda y Cecilio Domínguez, quien se encuentra suspendido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En medio de este sombrío panorama, “la mitad más uno” afronta este duelo internacional contra un rival de cuidado y con la misión de su afición que exige un buen resultado para encarar con mayor fuerza el superclásico del domingo contra Olimpia, en el Defensores del Chaco, a las 17:30.

La tercera y última presentación de la rueda inicial de La Gloria Eterna será el miércoles 29 del presente mes contra Palmeiras, en Barrio Obrero, a las 21:30.

Los azulgranas tienen un negro historial contra el “Verdão”. Necesitan levantar sus acciones y superar este verdadero cuco.