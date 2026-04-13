Alerta Cerro Porteño: ¡9 bajas para enfrentar a Junior en Copa Libertadores!

Cerro Porteño continúa sufriendo de los efectos de una tardía y mala pretemporada. Por esta razón, el técnico Ariel Holan ¡tiene 9 bajas! para la segunda presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón recibe el martes (19:00, hora de Paraguay) al Junior de Guillermo Paiva con la obligación para no comprometer la clasificación a los octavos de final.

De los nueve futbolistas que están descartados para este encuentro clave en el Grupo F, 8 son por lesiones y 1 por suspensión. Blas Riveros, Gastón Giménez, Fabricio Domínguez Huertas, Harold Mosquera, Ignacio Aliseda, Luis Amarilla, Alan Soñora y Juan Manuel Iturbe están con diferentes dolencias, mientras que Cecilio Domínguez fue expulsado contra Sporting Cristal.