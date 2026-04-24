Bandera verde para el Rally de Paraguarí

La segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) tuvo un prometedor arranque no solo con lo que se vivió por la mañana y tarde; con las verificaciones y el shakedown, sino con lo que fue una emotiva ceremonia de partida que genera muchísimas expectativas en la previa de la primera etapa que se disputará mañana, la que podría sufrir algunas modificaciones (mayor cantidad de tramos cronometrados, 6 en vez de 4, y horarios).

La Catedral de Carapeguá, una plaza que siempre recibe de muy buena forma a los eventos del deporte motor, fue nuevamente esenario esta noche de una largada simbólica que contó con una gran cantidad de aficionados que se volcaron en masa para observar a los protagonistas y sus respectivos autos.

Un total de 47 máquinas pasaron por la rampa de salida preparada por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y el Centro Carapegueño de Volantes (CCV). El acto comenzó con varios reconocimientos a quienes hacen posible esta carrera en el Noveno Departamento de nuestro país.

E inmediatamente después, el Toyota GR Yaris Rally2 #42 de Tiago Weiler y Juan José Sánchez, ganadores del Rally de Colonias Unidas y líderes del certamen nacional de la modalidad, fue el primero en subir y bajar de la rampa ante la atenta mirada de todos los presentes.

Los pilotos brindaron algunas palabras a los presentes y coincidieron que será una competencia muy exigente, con caminos muy rápidos en los cuales deberán extremar todos sus recursos a la hora de manejar y navegar.

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A estas horas, la organización del evento trabaja en un nuevo resumen de la carrera, el que se dará a conocer próximamente para determinar por un lado, cuántas serán las pruebas especiales que se correrán mañana en la Etapa 1 (podrían ser 6) y por otro, el kilometraje total y los horarios correspondientes.