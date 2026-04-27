Más que nunca, Cerro Porteño necesita del respaldo de su afición

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Enrique Holan, está lejos de presentar la formación ideal para el duelo de mitad de semana contra el Palmeiras, fijado para las 21:30, en Barrio Obrero.

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El equipo verde paulista comanda el Grupo F con 4 puntos, seguido por Sporting Cristal y Cerro Porteño, que están con 3. En la última posición de encuentra Junior de Barranquilla, con 1.

El orientador argentino del Ciclón deshoja margaritas para confirmar un equipo lleno de parches, por los “soldados caídos”.

La nómina de jugadores que se encuentran bajo cuidado médico la integran: Robert Piris Da Motta, Blas Riveros, Abel Luciatti, Fabricio Domínguez, Gastón Giménez, Alan Soñora, Ignacio Aliseda, Santiago Mosquera, Sergio Araújo y Cecilio Domínguez.

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Ante este panorama, y a falta del resolutivo entrenamiento del martes en la “Capital del sentimiento”, un elenco tentativo azulgrana sería con Alexis Martín Arias; Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Guillermo Benítez; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Fabrizio Peralta y Marcelo Chaparro; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

El plantel entrenó en la sede del club en la mañana de este lunes. La actividad del martes está marcada para las 17:00, tras la cual se iniciará la concentración.

Las entradas siguen a la venta con costos de 20.000 guaraníes en Novena, 30.000 en Norte, 60.000 en Plateas, 140.000 en Preferencias laterales y 160.000 en Vip.

El duelo contará con la conducción arbitral del uruguayo Gustavo Tejera. Su compatriota, Antonio García, estará a cargo del VAR.

El historial de enfrentamientos entre Cerro Porteño y Palmeiras en el mayor torneo de la Conmebol marca 10 victorias de los brasileños contra 2 de los paraguayos, más 4 empates.