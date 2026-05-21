Video: El gol de Pablo Vegetti, que le dio el histórico triunfo a Cerro Porteño ante Palmeiras

En una demostración de puro carácter, coraje y orden táctico, Cerro Porteño rompió todos los pronósticos del continente y consumó una hazaña de ribetes históricos. El imponente y temido Allianz Parque de São Paulo fue testigo del golpazo asestado por el “Ciclón”, que derrotó por 1-0 a Palmeiras en un electrizante duelo correspondiente a la quinta ronda del Grupo F de la Conmebol Libertadores 2026, un resultado que reconfigura por completo el destino y la tabla de posiciones de la zona.

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El libreto estratégico de la resistencia paraguaya funcionó a la perfección, pero la gloria eterna se terminó de sellar en el arranque de la etapa complementaria. En los albores de ese segundo tiempo, la jugada del partido nació desde los pies de Jonatan Torres, quien recibió en zona de gestación y amplió el avance para la proyección por derecha de Fabricio Domínguez Huertas, quien metió el pase rasante medido para la aparición del goleador Pablo Vegetti, quien terminó depositando el esférico al fondo de la red.