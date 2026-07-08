Cerro Porteño iguala con Racing Club en Avellaneda

Como el duelo preparatorio entre Racing Club y Cerro Porteño se disputó a puertas cerradas, los datos obtenidos hasta aquí del mismo son escasos. El enfrentamiento en el Cilindro finalizó sin goles.
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El equipo titular azulgrana, presentado por el entrenador argentino Ariel Holan, estuvo conformado por: Jeremías Villanueva; Iván Ramírez, Lucas Merolla, Matías Pérez y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Agustín Almendra y Ariel Gamarra; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.
El segundo equipo
El elenco B cerrista empató 1-1 con Racing. La anotación azulgrana fue obra del argentino Jonatan Torres.
La escuadra azulgrana estuvo conformada por: Kevin Vargas; Josué Servín, Alexis Cañete, Álvaro Espínola y Guillermo Benítez; Derlis Rodríguez, Jorge Morel, César Bobadilla y Mateo Klimowicz; Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.
El sábado, el Ciclón de Barrio Obrero jugará contra Defensa y Justicia, mientras que el jueves 16 lidiará con Vélez Sarsfield. Tras este “test match”, la delegación emprenderá el retorno a nuestro país.
El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del mes en curso. En la primera fecha, “la mitad más uno” jugará con Sportivo Trinidense, en condición de local.