Intertemporada de Cerro Porteño es tan intensa tanto para el plantel como para la dirigencia

El arquero argentino Manuel Roffo es el nuevo fichaje de Cerro Porteño. El joven de 26 años, formado con Boca Juniors y con pasado en Tigre, llega al Ciclón para cubrir la vacancia de su compatriota Alexis Martín Arias, quien pasó al Nacional de Montevideo.

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Datos periodísticos refieren que el club paraguayo adquiere un gran porcentaje de los derechos económicos del jugador y que el Instituto de Córdoba, en el que milita desde el 2023, conserva el 30 por ciento para una futura venta.

Con Roffo, son siete los nuevos componentes del plantel que dirige Ariel Holan, después de Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Ariel Gamarra y el retorno de Derlis Rodríguez tras su préstamo en Guaraní.

El problema por el que tropieza la institución azulgrana es que aún no puede oficializar sus “refuerzos” debido a que cuenta con el “cepo” de la FIFA, que para quitarse deberá pagar sus deudas o al menos llegar a un acuerdo con los que le demandaron ante la central del balompié global.

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Se supone que las negociaciones están encaminadas, porque de lo contrario no tendría sentido incorporar atletas sin que puedan ser alistados.

La dotación azulgrana encuentra en Buenos Aires para cumplir una serie de juegos preparatorios. El primero será en la mañana de este miércoles contra Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda, a puertas cerradas.

Para el sábado está marcado el duelo contra Defensa y Justicia, mientras que el jueves 16 contra Vélez Sarsfield. Es probable que en la agenda pueda incluirse un juego más, principalmente para que los alternativos puedan acumular más minutos.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. En la primera fecha, Cerro Porteño lidiará con Trinidense, en condición de local.

La serie por los octavos de final contra el Palmeiras será el miércoles 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El choque inicial será en Brasil.

Componentes del plantel

1. Jeremías Villanueva

2. Kevin Vargas

3. Iván Ramírez

4. Josué Servín

5. Matías Pérez

6. Alexis Cañete

7. Lucas Merolla

8. Álvaro Espínola

9. Blas Riveros

10. Guillermo Benítez

11. Robert Piris da Morra

12. Jorge Morel

13. Ariel Gamarra

14. César Bobadilla

15. Agustín Almendra

16. Mateo Klimowicz

17. Juan Manuel Iturbe

18. Cecilio Domínguez

19. Derlis Rodríguez

20. Ignacio Aliseda

21. Pablo Vegetti

22. Jonathan Torres

23. Carlos Franco

24. Carlos Chena

25. Enzo González

26. Darío Espínola

27. Melvin Rojas

28. Nicolás Britos

29. Víctor Sánchez

30. Sergio Araújo

31. Federico Colmán

El uruguayo Fabricio Domínguez no viajó al vecino país por una lesión muscular.