Fabrizio Peralta sufre delicada lesión

Para el “Pittbul” Fabrizio Peralta (23 años), cuyo retorno a Cerro Porteño no fue el mejor, por su escasa participación, la temporada futbolística 2026 está terminada.

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“El Cruzeiro informa que en la última semana, el atleta Fabrizio Peralta se realizó exámenes que diagnosticaron lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, indica la nota del club brasileño, que había adquirido el pase del volante central y luego lo prestó al Athletico Paranaense, en donde tampoco pudo destacarse.

“El volante fue sometido a un procedimiento quirúrgico, realizado por los médicos del Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, Dr. Rodrigo Vaz y Dr. Felipe Carvalho, en el Hospital Orizonti, este miércoles”, añade la nota.

“Todo el proceso de recuperación de Peralta se llevará a cabo en el departamento de salud y rendimiento del club celeste”, culmina el escrito.

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Peralta registra 13 presentaciones con el club de Belo Horizonte. En su segunda etapa en el Ciclón de Barrio Obrero disputó 30 partidos, la mayoría como pieza de recambio.