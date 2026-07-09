Cerro Porteño, con 8 altas y 15 bajas

Al momento de la elaboración de la lista de altas y bajas, Cerro Porteño presenta ocho incorporaciones (incluyendo un retorno) y 15 salidas, aún con el mercado de pases abierto.

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El más reciente fichaje es el arquero Ángel Isaías Martínez, de 23 años, que llega al Ciclón de Barrio Obrero procedente del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en el que debutó y se consolidó en Primera.

El golero es natural de San Juan Nepomuceno, llegó al Gallo norteño en 2023 e hizo toda su fase formativa en Olimpia.

“La mitad más uno” adquiere el 50 por ciento de los derechos económicos de Ángel, que se incorporará al grupo en Buenos Aires.

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El otro nuevo guardameta azulgrana es el argentino Manuel Roffo (26), últimamente en Instituto de Córdoba.

Con Martínez y Roffo, el club popular renueva su portería, tras la ida de Alexis Martín Arias al Nacional de Uruguay, y la inminente salida de Roberto “Gatito” Fernández para militar en un importante club de nuestro medio en el que también había jugado su padre, Roberto “Gato” Fernández.

Los otros nuevos en la dotación cerrista fueron Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Ariel Gamarra, más el regreso de Derlis Rodríguez.

Los que dejaron la institución son: Cristhian Paredes, Rodrigo Melgarejo, Wilder Viera, Luis Amarilla, Gastón Giménez, Santiago Mosquera, Abel Luciatti, Fabrizio Peralta, Rodrigo Gómez, Alexis Martín Arias, Alan Soñora, Antonino Martínez, Tobías Portillo, Fredy Silvero y Mauricio de Carvalho.