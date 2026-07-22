Wilder Viera se despide de Cerro Porteño luego de 17 años

“Después de 17 años, hoy toca despedirme del club que fue mi hogar”, posteó el capiateño Wilder Viera Caballero (24), surgido en la cantera de Cerro Porteño, en el que debutó en Primera hasta llegar a su consolidación.

Lea más: Cerro Porteño da la bienvenida al sustituto de Arias

“Crecí en esta institución, tanto como futbolista y como persona. Acá viví momentos que voy a llevar conmigo para siempre”, añade el texto. “Compartí alegrías, desafíos y muchas enseñanzas. En este lugar cumplí todos los sueños que tenía de pequeño”, mencionó.

“Quiero agradecer al club, a todos los entrenadores y cuerpo técnico que me acompañaron en cada etapa, a mis compañeros, a los utileros, masajistas, fisios, cocineros y todos los funcionarios”, significó.

“Gracias a la hinchada por alentar en cada partido. Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí cada vez que defendí esta camiseta. Les deseo el mayor de los éxitos y muchas bendiciones para todo lo que viene. Estoy seguro de que seguirán alcanzando grandes cosas”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Wilder, quien se desempeña como volante central, debutó en el primer elenco del Ciclón en 2020. Dos temporadas después tuvo un valioso paso por General Caballero de Juan León Mallorquín, en el que demostró un alto nivel que le permitió la vuelta a casa, a “la mitad más uno”.

Viera totalizó 124 presentaciones con la casaca azulgrana, con cuatro anotaciones. Registra tres títulos ligueros con Cerro Porteño (Apertura 2020, Clausura 2021 y Clausura 2025), más el trofeo de la Supercopa Paraguay 2025.