Cerro Porteño da la bienvenida al sustituto de Arias

“Bienvenido al Barrio Manuel Roffo” indica el texto de presentación del guardameta argentino de 26 años, quien llega en nuestro medio después de militar en el Instituto de Córdoba.
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Manuel Roffo se formó en Boca Juniors, militó en Tigre, desde donde pasó a “La Gloria” cordobesa. De acuerdo a los datos extraoficiales, el Ciclón debe abonar 1.100.000 dólares por el 80 por ciento del pase del golero, quien en principio viene como sustituto de Alexis Martín Arias, aunque deberá pelear por la titularidad con el mundialista Roberto “Gatito” Fernández y el joven Ángel Martínez.
Los nuevos componentes de la dotación azulgrana, dirigida por Ariel Holan, son: Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Ariel Gamarra, Manuel Roffo, Ángel Martínez y Derlis Rodríguez.
La nómina de bajas la componen: Cristhian Paredes, Rodrigo Melgarejo, Wilder Viera, Luis Amarilla, Gastón Giménez, Santiago Mosquera, Abel Luciatti, Fabrizio Peralta, Rodrigo Gómez, Alexis Martín Arias, Alan Soñora, Antonino Martínez, Tobías Portillo, Fredy Silvero, Mauricio de Carvalho y Édgar Páez.
El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el próximo viernes, día en el que Cerro Porteño debutará contra el Sportivo Trinidense en La Nueva Olla, a las 18:30.