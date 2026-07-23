“Estoy muy feliz, estoy preparado”: Iván Ramírez sobre su debut con Cerro Porteño

Cerro Porteño está listo el estreno en el torneo Clausura 2026. Este viernes a las 18:30, La Nueva Olla será el escenario del debut frente a Sportivo Trinidense, y todas las miradas apuntan a los nuevos rostros del plantel. Entre ellos destaca Iván Ramírez Segovia, el flamante latreral derecho que no ocultó su entusiasmo en la antesala del encuentro y palpitó con intensidad sus primeros minutos con la camiseta azulgrana.

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La preparación fue exhaustiva y los amistosos en territorio argentino sirvieron como el test ideal para afinar motores antes del arranque oficial: “Estamos muy bien preparados; jugamos amistosos que fueron muy exigentes para nosotros para probarnos de cara a lo que va a ser el torneo. Sabemos que jugar allá (Argentina) es diferente al ritmo, y creo que nos fue bastante bien. Hubo varios partidos donde tuvimos la necesidad de probarnos cada uno, físicamente y mentalmente. Creo que llegamos muy bien preparados para lo que se viene en el partido de lo que va a ser mañana”.

¡Iván ya está en el Barrio! 🔥🏟️ pic.twitter.com/7I8S9OLkED — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 18, 2026

Consciente del peso de la camiseta y de la exigencia de la hinchada, el futbolista asume la titularidad con madurez, aplomo y la convicción de que el grupo sale a jugarse el todo por el todo desde la primera fecha: “Sí, mañana me va a tocar, creo que voy arrancar. Estoy muy feliz, estoy preparado. Creo que tengo la experiencia necesaria para jugar, para estar en este club. Creo que la presión... yo sé que es diferente, sé dónde estoy pisando. Creo que con los partidos también voy a ir ganando esa confianza, ese ritmo que es lo que se necesita, y tratar de dar lo mejor de mí; mucha gente me conoce y creo que puedo dar mucho en este club. Yo, en lo personal, sé la responsabilidad que se siente estar en este club y sé los desafíos que hay. Son bastante grandes, y mañana tenemos el primer desafío, que para nosotros es la final del mundo”.

Polifuncionalidad al servicio de Ariel Holan

Consultado sobre las indicaciones y los pedidos del entrenador argentino Ariel Holan durante los primeros trabajos de pretemporada, el defensor aclaró su posición en el campo, pero dejó en claro su total predisposición para desempeñarse donde el equipo lo requiera: “Sí, yo me siento ya en un lateral derecho. Por ahí se me olvida a veces que fui volante alguna vez. Pero, ni bien llegué, el profe me había preguntado si podía jugar todavía de volante o algo así. Yo siempre digo que no tengo problema, que si tengo que jugar de otro puesto donde pueda ayudar al equipo, no va a pasar nada. El profe confió en mí; por algo estoy acá. Yo tengo ahora que hacer mi trabajo, que después él va a ver en qué puedo ayudar”.

Uno de los aspectos que más cautivó al recién llegado fue el ambiente humano con el que se encontró al cruzar las puertas del club. Pese a contar con figuras de peso, la humildad y la equidad son la bandera del plantel azulgrana: “Lo que más me sorprendió es la unión que hay en el grupo ahora. Hay jugadores muy importantes, nadie se siente más que otro. Yo veo que desde el más pequeño hasta el más grande se les trata por igual, y creo que eso es bastante bueno para el grupo. Ahora, yo también tengo que adaptarme rápidamente a ellos, porque ellos ya tienen un ensamble donde ya saben lo que quieren, y yo tengo que adaptarme lo más rápido posible a eso”.

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El sueño de la familia y el esperado reencuentro con la gente

Más allá del ámbito estrictamente profesional, vestir la piel del ‘Ciclón’ toca fibras íntimas en la vida del futbolista. Iván confiesa que esta oportunidad trasciende lo deportivo y se transforma en un anhelo familiar cumplido: “Primeramente, eso es un sueño que de por ahí uno se pone como jugador. Sabemos que por ahí cada uno de la familia le quiere ver a alguien jugar en un club grande. Bueno, yo estoy cumpliendo sueños ahora de alguna parte de mi familia. Jugué varias veces acá, me fue bien, me fue mal, pero bueno, ahora va a ser diferente. Voy a jugar con la gente; esperemos que siempre venga a apoyarnos, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Va a ser especial para mí, por ejemplo, mañana en el debut”.