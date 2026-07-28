2 de Mayo tumba a Cerro Porteño y festeja como puntero en el Norte

Sportivo 2 de Mayo sorprendió a Cerro Porteño en la Terraza del país. El Ciclón llegó a Pedro Juan Caballero con la necesidad de recuperarse de la derrota sufrida en el estreno del torneo, y Ariel Holan apostó por el regreso de Blas Riveros, ya recuperado físicamente y considerado una pieza clave en el esquema azulgrana.

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La propuesta era clara: sostener la línea de tres defensores y dar amplitud con los carrileros. Sin embargo, por el sector derecho el equipo volvió a mostrar escasa profundidad.

Iván Ramírez priorizó la marca durante gran parte del encuentro ante un Sportivo 2 de Mayo ordenado y disciplinado, que en varios pasajes manejó mejor el balón y generó las ocasiones más claras.

En una de ellas llegó un tiro de esquina ejecutado por Alan Gómez, quien ya empezaba a perfilarse como una de las figuras del partido. El envío encontró una pésima salida del arquero Manuel Roffo, que quedó a mitad de camino, mientras Juan Camilo Saiz también fue sorprendido y terminó desviando el balón con la rodilla para decretar el 1-0 a favor del Gallo norteño.

Con la ventaja, el conjunto dirigido por Eduardo Ledesma, con Diego Gavilán al frente del equipo en el campo, ganó confianza y administró mejor el partido. Cerro intentó reaccionar apoyado en las apariciones de Cecilio Domínguez y los centros de Blas Riveros, aunque careció de profundidad. Sobre el final del primer tiempo tuvo una ocasión inmejorable para igualar, pero César Bobadilla demoró el remate y permitió el oportuno cierre de la defensa local.

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En el complemento, Sportivo 2 de Mayo cedió la iniciativa y apostó por el contragolpe, mientras Cerro monopolizaba la posesión y generaba situaciones de peligro. Sin embargo, Pablo Vegetti volvió a mostrarse errático frente al arco y continúa sin poder convertir.

El ingreso de Jonatan Torres al inicio de la segunda mitad le dio mayor movilidad al ataque azulgrana y fue determinante para la mejoría del equipo, aunque sin lograr quebrar de inmediato la resistencia local.

La dupla técnica Ledesma-Gavilán decidió sustituir a Juan Camilo Saiz, uno de los puntos altos de la defensa, que hasta ese momento había despejado todo lo que pasó por su sector. Su salida terminó debilitando la última línea del Gallo y Cerro encontró espacios para lastimar.

El empate llegó precisamente desde un balón detenido. Cecilio Domínguez ejecutó un tiro de esquina preciso y Jonatan Torres apareció en el área para conectar de cabeza y establecer el 1-1. En ese momento parecía que el Ciclón tenía el impulso necesario para completar la remontada.

Sin embargo, la historia dio un nuevo giro. Ariel Holan repitió las variantes del partido anterior con los ingresos de Jorge Morel y Agustín Almendra, aunque ninguno logró cambiar el desarrollo del encuentro. Incluso Almendra evidenció limitaciones físicas y nunca pudo entrar en ritmo.

Del otro lado, la apuesta de Ledesma y Gavilán resultó decisiva. El ingreso de Ángel Aguilera aportó velocidad y desequilibrio por las bandas. En una de sus escapadas, el balón derivó hacia Óscar Romero, quien sacó un potente remate desde fuera del área que sorprendió a Manuel Roffo, de floja actuación, para sellar el 2-1 definitivo.

Cerro Porteño buscó el empate en los minutos finales, pero lo hizo más con empuje que con fútbol. Le faltaron ideas, claridad y resto físico para inquietar nuevamente al conjunto norteño, que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

La segunda derrota consecutiva en apenas dos fechas enciende las alarmas en Barrio Obrero. Más allá del tropiezo en Pedro Juan Caballero, la preocupación pasa por el funcionamiento colectivo y por la cercanía del decisivo compromiso frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. Holan todavía no encuentra respuestas y el Ciclón comienza a perder terreno en el plano local ante rivales de menor presupuesto.