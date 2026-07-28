Ariel Holan: “Hay varios que están muy por debajo de lo que pueden dar”

Al ser consultado directamente sobre la situación de los futbolistas lesionados, como Ignacio Aliceda y Juan Manuel Iturbe, y si estarían disponibles para el próximo fin de semana o aún atraviesan un proceso de recuperación, el estratega argentino detalló los problemas estructurales y las ausencias que han golpeado al plantel: “Si hay algo que distinguió, porque esto lo estamos tratando de construir desde el mes de abril, o sea, hicimos algo extraordinario que fue clasificar a octavos de la Copa Libertadores, pero eso va más allá de armar un equipo ya que tenga una solidez y una competitividad que todavía no hemos logrado. Dentro de ese esquema siempre faltaron variantes involuntarias”.

Lea más: 2 de Mayo tumba a Cerro Porteño y festeja como puntero en el Norte

Al profundizar en los nombres propios que integran la enfermería azulgrana y los plazos de cuidado para evitar recaídas, el DT explicó: “En este momento nosotros tenemos cuatro futbolistas que son muy importantes para el plantel, que son Gabriel Aguayo, Sergio Araújo, Ignacio Aliceda y Juan Maniel Iturbe. Blas Riveros, que también está en un proceso de consolidación, porque Blas no hay que olvidarse que no terminó jugando el torneo, estuvo más de tres meses y medio sin jugar, con una lesión compleja, que por suerte, gracias a Dios, ya está bien, pero hay que llevarlo de a poco para tener la mejor versión de él, porque donde lo queremos apurar nos puede pasar factura”.

Respecto a la integración de jóvenes valores y las normativas que condicionan la conformación del onceno, agregó: “Entonces, todo eso hay que ir evaluándolo a medida que se van desarrollando los acontecimientos. Obviamente Marcelo Chaparro, otro chico que para nosotros es muy importante. No nos tenemos que olvidar temas cupos y temas minutos. Entonces, en todo eso que hay que tener en cuenta, tenemos que ajustar todo lo que dije antes”.

En cuanto a los tiempos médicos estimados para el retorno de los extremos, fue cauto al señalar: “Pero lo de Ignacio Aliceda era para cuatro semanas y lo de Juan Manuel Iturbe era para cinco semanas, eso de acuerdo al informe de los médicos del club. Entonces, tampoco por la necesidad de tener variantes tenemos que romper a los jugadores. Lamentablemente eso es así y fue lo que nos viene acompañando desde el mes de abril. Insisto: nosotros vimos una reconversión del plantel muy grande”.

Autocrítica, responsabilidad y plazos de recuperación

Al reflexionar sobre el proceso de adaptación social y futbolística de un grupo completamente renovado, asumió su cuota de culpa: “No solamente hay cambios desde el punto de vista futbolístico y jugadores que se tienen que adaptar, sino también por fuera de la cancha en la parte social, porque es un equipo totalmente nuevo. Entonces creo que eso, insisto, es mi responsabilidad. Le ponemos todas las horas de dedicación que este club merece y más, y tenemos que encontrar esa solidez que con un escueto grupo de jugadores conseguimos en el semestre anterior y que no nos podemos olvidar de lo que hicimos ni tampoco dejar de lado todo eso”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al valorar el rendimiento colectivo a la luz de los datos analíticos y el funcionamiento general, comentó: “Así que haremos los ajustes que haya que hacer y tampoco —y yo lo dije muchas veces— ni siquiera en el momento que conseguimos todo lo que conseguimos uno termina de estar del todo tranquilo, porque los partidos fueron muy parejos, muy peleados, y hoy no está entrando. Si bien es cierto la solidez y muchos ajustes hay que hacer, desde el punto de vista de las estadísticas no estamos muy lejos de lo que antes conseguíamos y ahora no conseguimos. Entonces las preocupaciones siguen siendo las mismas durante ese proceso y por fuera del mismo, o sea, en la pretemporada y ahora”.

Para cerrar, el entrenador mandó un mensaje de confianza plena en el material humano disponible, consciente de que varios jugadores clave aún están lejos de su techo físico y futbolístico: “La verdad es que estoy absolutamente convencido que lo podemos hacer. Tenemos todas las herramientas, por empezar el material humano de los futbolistas que tenemos, no tengo dudas que hay varios que están muy por debajo de lo que pueden dar por distintas circunstancias, o porque vienen de lesiones o porque en la pretemporada no estuvieron del todo con nosotros; eso es parte del fútbol y parte de lo que a nosotros nos ocupa, nos preocupa, nos inquieta, pero tenemos la tranquilidad que lo vamos a poder hacer”.