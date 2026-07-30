Blas Reguera habló de los fichajes: “Estamos convencidos de que van a sumar mucho al club”

Ante este panorama, el presidente Blas Reguera conversó con el Cardinal Deportivo para analizar la actualidad futbolística del “Ciclón” de Barrio Obrero, poner paños fríos a la urgencia de resultados y detallar cómo se gestó la llegada de los nuevos nombres, entre ellos Agustín Almendra, Manuel Roffo, Lucas Merolla (quien aún no pudo debutar) y Ariel Gamarra.

¿Cómo se eligieron los refuerzos?

Consultado sobre la metodología detrás de las contrataciones, el titular azulgrana explicó que la conformación del plantel responde a una estructura de trabajo coordinada: “El proceso para las contrataciones es: el Cuerpo Técnico pide las posiciones y también sugiere ciertos nombres. El Consejo también va aportando eso, y a la hora de averiguar o discutir entran todas estas personas; o sea, hay muchas personas implicadas en eso”.

Reguera reconoció que las urgencias de tiempo jugaron un papel clave en el volumen de incorporaciones, aunque pidió paciencia para evaluar el rendimiento general: “Eso nos llevó a traer esta cantidad, que es una cantidad interesante de refuerzos en una situación en la que también le dimos mucha importancia al tiempo en que lleguen para la pretemporada, cuando el club todavía estaba con una inhibición; pero estamos muy contentos con las personas que trajimos para el puesto en el momento en que las trajimos. Yo creo que es todavía un muy corto tiempo para ya evaluar el rendimiento”.

Asimismo, respaldó el filtro final de las operaciones y advirtió que los procesos de adaptación varían según cada futbolista: “Estamos convencidos de que van a sumar mucho al club. Por eso justamente hemos decidido —porque al final yo tengo la decisión final de quiénes entran y quiénes salen—, y estoy convencido de que van a sumar mucho al club. Algunos van a adaptarse más rápido y otros van a tener un proceso más lento, como siempre ocurrió en el Cerro y también en otros clubes. Pero hoy tenemos mucha esperanza y mucha convicción de que sumarán sus puntos”.

La situación de Manuel Roffo bajo los tres palos

Uno de los puestos que más debate generó entre los hinchas es el arco, tras la difícil adaptación inicial de Manuel Roffo y los cuestionamientos sobre su desempeño en los primeros encuentros oficiales. Reguera contextualizó el difícil escenario que le tocó afrontar al guardameta argentino: “Roffo, creo que se conoce su trayectoria en lo que fue Boca, en lo que fueron las selecciones juveniles de Argentina. Él llegó un día antes de un amistoso, jugó el amistoso; después el plantel estuvo libre, pues ya tenían mucho tiempo internados, más lo que fue aquí. Entrenó dos partidos, llegaban aquí, estuvieron tres días libres; después tuvo tres entrenamientos de vuelta y le tocó nada más y nada menos que suplir el arco de Alexis Martín Arias, que como saben, dejó la vara alta, de una persona muy querida por el club”.

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Pese a los errores puntuales, el presidente respaldó públicamente al arquero y confía en su jerarquía a largo plazo: “Tuvo responsabilidad en dos goles, no fue la actuación que él espera, que esperó el cuerpo técnico, que tampoco nosotros esperamos, pero estoy seguro que de acuerdo a todo lo que vimos de su historial y los análisis que nos pasó nuestro preparador de arqueros, estoy seguro que esto va a ir levantando”.

¿Se cierra el mercado de pases en Barrio Obrero?

Finalmente, ante la consulta sobre si la plantilla está totalmente cerrada o si la dirigencia contempla sumar alguna pieza más antes del cierre del libro de pases, Reguera dejó abierta una puerta: “Nosotros ya estamos contentos, estamos ya con un 90%. Pero hasta que el libro de pases esté cerrado, no descartamos nada que pueda aparecer (un delantero). Como ustedes saben, a veces sobre la hora van apareciendo grandes oportunidades. Entonces nos concentramos primero en llenar las prioridades que nos estaban pidiendo, pero no descartamos que pueda sumarse algún que otro refuerzo”.