Cerro Porteño
30 de julio de 2026 a la - 18:06

Blas Reguera reveló cómo quedó la situación de Aliseda tras expresar “no sentirse importante”

El argentino Ignacio Aliseda, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Ignacio Aliseda, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Las declaraciones de Ignacio Aliseda, en la vuelta de la pretemporada realizada en argentina, sacudieron con fuerza el mundo Cerro Porteño, generando un fuerte revuelo mediático y dudas sobre su presente dentro del plantel.

Por ABC Color

Lejos de esquivar el bulto, el presidente azulgrana, Blas Reguera, se refirió al tema en comunicación con el Cardinal Deportivo, detallando la charla privada que mantuvo con el jugador y asegurando que el conflicto terminó transformándose en un impulso positivo.

La charla íntima y el “ruido” interno

Consultado sobre el impacto que causaron las palabras del futbolista, el mandamás del Ciclón confirmó que tomó cartas en el asunto de manera inmediata, manteniendo una reunión cara a cara para esclarecer el panorama: “Después de esas declaraciones, yo hablé personalmente con Ignacio Aliseda, le pedí una reunión. Le noté, le noté sincero, le noté con cosas que él pensaba. Hablamos cosas que van a quedar internas, cerradas, pero yo le veo bastante más metido”.

Pese al revuelo que se armó puertas afuera, Reguera analizó el episodio con pragmatismo y destacó que sirvió para limar asperezas y acercar posiciones entre el cuerpo técnico y el vestuario: “Si bien generó mucho ruido, yo creo que internamente me animaría a decir que va a ser algo positivo, porque generó también, forzó quizás comunicaciones con él entre el cuerpo técnico, también entre los compañeros; entonces hoy le veo más metido”.

Evolución física y optimismo de cara a su retorno

Más allá de lo anímico, el presidente de Barrio Obrero también puso paños fríos al aspecto futbolístico y físico, confirmando que Aliseda experimentó una notable mejoría en sus registros y que se perfila para mostrar su mejor versión con la camiseta azulgrana: “Hoy le veo, está a nivel físicamente, a nivel de pliegues, por ejemplo, de las mediciones está mucho mejor. Así que estoy seguro de que con su vuelta vamos a ver una mejor versión, inclusive, de esta versión que hizo que sea un jugador tan querido con el club”.