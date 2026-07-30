“No noté queja, sino algo desafiante”: Blas Reguera se refirió al revuelo por los dichos de Ramírez y Vegetti

Ante este escenario, el presidente azulgrana Blas Reguera, en diálogo con el Cardinal Deportivo, analizó el trasfondo de estas expresiones y respaldó de manera tajante la exigencia implementada en el día a día del club.

¿Cómo cayeron las frases de los referentes?

Lejos de encender alarmas o percibir un cortocircuito interno, el titular del Ciclón eligió interpretar las palabras de los futbolistas desde un plano constructivo y de absoluta sinceridad dentro del grupo: “Interpreto de una manera sincera: es bueno porque eso se habla también. Hay mucha conversación de uno a uno. Por un lado sé que está permitiendo algo que puede ser difícil o no; pero hay mucho trabajo, se nota el trabajo que hay detrás y estoy seguro que eso va, va a llegar a buen puerto. Pero escuché las declaraciones y no noté una queja, sino que noté algo desafiante; pero el equipo está, está para llegar a eso que queremos llegar”.

Reguera profundizó en el sentido de aquellas expresiones y remarcó que las exigencias del cuerpo técnico buscan despertar una reacción inmediata en el equipo, exigiendo un plus anímico y futbolístico de cara al próximo compromiso: “Ahora entiendo el concepto del por qué dijeron eso Vegetti y Ramírez. Eso se tiene que mostrar también algo más. Nosotros el sábado, por ejemplo, nadie puede asegurar —yo tengo la convicción, pero nadie puede asegurar— de que vamos a tener los tres puntos; pero sí les puedo asegurar, estoy convencido, estamos dando el 100% de apoyo al plantel de que se va a ver mucha actitud y se va a ver mucha rebeldía”.

Carácter, trabajo y cero tolerancia a la pasividad

En la misma línea, el mandamás de Barrio Obrero enfatizó que el plantel debe demostrar un cambio de actitud permanente, asumiendo los riesgos del proceso sin perder de vista la exigencia de la institución: “Puede pasar un accidente, puede pasar, esperemos que no, pero eso sí no se negocia; o sea, uno en ese proceso, en ese tiempo, tiene que demostrar un carácter, un nervio positivo de querer llegar a ese destino que puede ser difícil, pero uno tiene que ver que se va acercando. A veces, más que hasta cuándo, es cómo se ve el proceso”.

Finalmente, Reguera defendió el trabajo integral que se viene realizando puertas adentro, abarcando no solo lo táctico, sino también pilares fundamentales como la preparación física y la nutrición: “Lo que no tenemos que caer bajo la palabra de “proceso” es irnos; pasa el tiempo pero no nos vamos a ningún lado. Uno tiene que ir viendo que algo va pasando, y eso es lo que, estando ahí, vemos que realmente se ve mucho trabajo, se ve mucho trabajo del cuerpo técnico, muchos cambios a nivel de preparación física, de cuidado nutricional; estoy seguro que esto va a ir mejorando”.