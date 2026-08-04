Cerro Porteño, entre Villeta y São Paulo

Cerro Porteño viene de lograr contra Luqueño (3-0) su primera victoria en el torneo Clausura, en el que comenzó con derrotas contra Trinidense (2-1) y 2 de Mayo (2-1).

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El Ciclón de Barrio Obrero se presentará la tarde del sábado en la compañía Naranjaisy de Villeta para enfrentar al Sportivo Ameliano, a las 16:00, en la Fortaleza del Pikysyry.

El gran objetivo de “la mitad más uno” es superar la instancia de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras. Si se tiene en cuenta el historial, la misión se torna complicada, pero si se consideran los resultados de la fase de grupos de la presente edición, el panorama es más alentador.

El pasado 29 de abril, Cerro Porteño y Palmeiras igualaron 1-1, en La Nueva Olla. El 20 de mayo, el equipo de Ariel Holan brindó la nota al imponerse en São Paulo 1-0.

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La serie de octavos se abre el próximo miércoles 12 en la capital paulista, en el coliseo verde con superficie de césped sintético que cuenta con nueva denominación comercial, Nubank Parque, anteriormente Allianz Parque, a las 19:00.

La revancha está marcada para el miércoles 19, en la “Capital del sentimiento”, también a las 19:00.

El elenco que salga airoso lidiará en cuartos con el que gane la eliminatoria entre la Liga de Quito de Ecuador y Mirassol de Brasil.

La reciente victoria le dio un respiro a Holan, al que se le empezaba a mover el piso. El conductor técnico argentino lleva 16 partidos dirigidos al club popular, con un balance de 7 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, con 19 anotaciones a favor y 12 en contra.