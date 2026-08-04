Alerta Cerro Porteño: A días de la ida con Palmeiras, Blas Riveros está...

Cerro Porteño logró el fin de semana la primera victoria en el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Pero la felicidad por el 3-0 sobre Sportivo Luqueño con doblete de Jorge Morel y un tanto de Pablo Vegetti no fue completa: Blas Riveros volvió a sufrir una lesión. El lateral fue reemplazado en el entretiempo por una molestia física.

Lea más: Torneo Clausura 2026: El líder inédito del fútbol paraguayo

Riveros encendió las alarmas en Barrio Obrero por la relevancia de los partidos en este mes de agosto, pero hoy, los estudios médicos entregaron alentadores resultados y la presencia del futbolista para los duelos contra Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 y el superclásico del fútbol paraguayo frente a Olimpia no parece correr riesgo.

El Cardinal Deportivo reveló que Blas Riveros no sufrió ningún desgarro, descartando el peor presagio posible (rotura fibrilar) y por lo tanto, permitiendo a Ariel Holan la posibilidad de contar con el defensor para la serie continental contra el Verdão de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio. La ida es el miércoles 12 de agosto, a las 19:00, en São Paulo.

¿Blas Riveros jugará contra Sportivo Ameliano?

Aunque fue desestimada la rotura fibrilar, Blas Riveros está completamente descartado para la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El lateral no estará en los planes de Ariel Holan por precaución: el sábado, a las 16:00, hora de Paraguay, el Ciclón visitará a Sportivo Ameliano en el Ameliano Villeta de Villeta.