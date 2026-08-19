El mensaje de Ángel Romero a los hinchas de Cerro Porteño

Cerro Porteño enfrenta hoy a Palmeiras por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Barrio Obrero quiere certificar una histórica clasificación en La Nueva Olla de Asunción: el partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de los argentinos Facundo Tello y Héctor Paletta (VAR).

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Ángel Romero también palpitó el duelo del Azulgrana frente a los brasileños y envió un mensaje a los hinchas. “Ojalá que les vaya bien, siempre pendiente de lo que es Cerro Porteño. Hicieron un gran partido en Brasil y ojalá que puedan clasificar”, comentó el canterano azulgrana después de la victoria de Boca Juniors contra Recoleta FC.

Ángel Romero, suplente en la victoria de Boca Juniors contra Recoleta FC

Romero, quien finaliza vínculo con el Xeneize en diciembre, fue suplente y no ingresó en el 4-0 de los argentinos contra el Canario en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 (Global 7-1). Posterior al cotejo en el Defensores del Chaco, el futbolista paraguayo habló con los medios locales en la zona mixta.