Blas Reguera habló de la salida de Ariel Holan y la llegada de Gustavo Costas

Consultado sobre el estado actual de las gestiones contractuales, el mandamás azulgrana aclaró que la transición marcha a paso firme: “Por un lado, la salida de Ariel ya está hablada con él. Estamos puliendo algunos pequeños detalles de la salida, que son mínimos; no veo que haya problema con eso. Ya está conversado. Y lo del técnico nuevo que estaría viniendo, tenemos ya muy avanzado acuerdos en un 90% que estamos bajando a contraste de los pequeños detalles; por eso, todavía no me gustaría hablar del nombre de la persona”, expresó Reguera, sobre el nombre apuntado que es Gustavo Costas.

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La dualidad del semestre: el orgullo copero y la deuda en el plano local

A la hora de evaluar el ciclo que se cierra, el titular de Barrio Obrero propuso dividir el análisis en dos escenarios diametralmente opuestos. Por un lado, destacó con orgullo la campaña internacional: “Yo creo que sería justo dividir el trabajo en dos: lo que fue nuestra presencia en Copa y lo que fue el torneo local. La presencia en Copa fue una de las Copas más importantes de los últimos ocho o nueve años. Nos tocó un gigante como Palmeiras dos veces; jugamos cuatro partidos contra ellos. De esos cuatro salimos igual en todo: misma cantidad de partidos empatados, misma cantidad de partidos ganados, misma cantidad de goles; increíble. Entonces todos los partidos, yo creo que, a excepción del segundo tiempo del último, el hincha terminó conforme con ese equipo que buscamos que inspira”.

Sin embargo, el panorama puertas adentro en el campeonato doméstico dejó un sabor amargo y expuso la principal falencia del proceso: “Por otro lado, una versión totalmente opuesta fue el torneo local. Te diría que un 10% de los partidos terminamos conformes con esa sensación que queremos darle al hincha. Entonces, lo que no se logró fue el equilibrio, el gran desafío del equilibrio”.

En esa misma línea, se refirió al desgaste en la planificación y a la salida de Flavio Pérez y Hernán Díaz: “Y también en lo que fue el trabajo previo, digamos, ya cuando termina la apertura, la planificación de los trabajos para encarar este semestre y esta doble competencia no salió como estaba previsto el plan de trabajo que se hizo. Y lo que derivó en la renuncia de Flavio Pérez y Hernán Díaz, que creo que con mucha calidad presentaron un trabajo; por alguna razón no se dio un resultado, entonces ellos decidirieron presentar su renuncia, la cual, independientemente de la calidad de personas que son, se decidió aceptar”.

Operativo retorno: los plazos para la asunción del nuevo DT

Con la urgencia de enderezar el rumbo en el torneo, la directiva no pierde tiempo. Reguera detalló el cronograma previsto para la llegada del nuevo estratega, quien asumirá con un contrato inicial de 12 meses, es decir, hasta agosto del año próximo. “La idea es que esté dirigiendo ya el partido contra el Libertad (domingo). Esperemos que esté aquí, si todo sale bien, que esté llegando el miércoles de noche y ya para presentar la presencia del partido del jueves, presentarlo el viernes y ya esté dirigiendo el domingo”, sentenció el presidente, delineando una semana clave que promete tener noticia para el mundo cerrista.