Nelson Cabrera dirigirá a Cerro Porteño en la Copa Paraguay

Cerro Porteño debutará el jueves en la Copa Paraguay 2026 contra Resistencia, en duelo a cumplirse en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 18:30, bajo la conducción arbitral de Carlos Paul Benítez.

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Nelson David Cabrera Báez, exfutbolista de la selección de Bolivia, formado en Olimpia y con un buen pasaje por el Ciclón como jugador, será el cuarto profesional en figurar en la planilla azulgrana como técnico azulgrana en la temporada, después del uruguayo Jorge Bava, Jorge Achucarro (interino) y Ariel Enrique Holan.

Si bien la presencia de Cabrera como conductor del plantel profesional será efímera, la misma servirá para su proceso formativa como orientador que lo cumple en la institución de Barrio Obrero, siendo componente del staff de técnicos residentes del club.

El ganador del enfrentamiento entre el Ciclón y el Triángulo rojo lidiará el octavos de final con el vencedor del choque entre Rubio Ñu y General Caballero de Juan León Mallorquín.

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Ariel Holan fue destituido luego de 22 juegos, con un balance de 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas, las dos últimas sufridas contra Palmeiras y Olimpia, que colmaron el vaso de la dirigencia encabezada por Blas Atilio Reguera.

El experimentado Gustavo Costas, de 63 años, cumplirá su segundo ciclo en Cerro Porteño. El primero duró 2 años y 4 meses, entre el 2005 (ganó tanto el torneo Apertura como el Clausura) y el 2027 (de adjudicó el Clausura 20026), con un balance de 67 triunfos, 26 igualdades y 24 caídas.

El orientador será presentado el viernes, en La Nueva Olla. Su reestreno está fijado para el domingo contra Libertad, a las 16:00, en la “Capital del sentimiento”.

Costas, recientemente desvinculado del Racing Club de Avellaneda, es un profundo conocedor del fútbol, ya que igualmente condujo a Guaraní (2001-2003 y 2019-2021) y Olimpia (2008).